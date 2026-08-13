Fiorentina, ecco Pellegrino: arriva dal Parma a titolo definitivo, è ufficiale

13 Ago 2026 - 19:34
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© ACF Fiorentina

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"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol". Così il club viola ha annunciato l'acquisto dell'attaccante argentino, l'ennesimo colpo del ds Paratici. L'operazione è, complessivamente, da 25 milioni di euro. 

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