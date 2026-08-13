Reijnders va in Arabia e fa contento il Milan: maxi-incasso per i rossoneri 'grazie' al City

13 Ago 2026 - 19:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Tijani Reijnders © italyphotopress

Tijani Reijnders © italyphotopress

Dopo solo una stagione Tijjani Reijnders saluta il Manchester City e si trasferisce all'Al Qadsiah. L'olandese ha detto sì al club arabo che verserà nelle casse degli inglesi poco più di 60 milioni di euro. Sorride anche il Milan che, in virtù degli accordi siglati un anno fa al momento della cessione ai Citizens, incasserà 14 milioni di euro. 

L'affare prevedeva infatti questi bonus: 
- 5mln: Qualificazione del City alla Champions League 2026/27
- 2mln: Vittoria della Champions League 2025/26
- 1mln: Vittoria della Premier League
- 1mln: Premio di Giocatore dell'Anno in Premier League
- 2mln: Vittoria del Pallone d'Oro
- 3mln: Legati alla permanenza al City oltre il 2030 (1 milione all'anno)

Nel contratto era stata però inserita una clausola che prevedeva il pagamento al Milan di tutti i bonus se Reijnders fosse stato ceduto dal City a titolo definitivo prima del 2030.

Ultimi video

01:57
Juventus, ecco la "YMCA"

Juventus, ecco la "YMCA"

01:07
Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

01:44
Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

01:17
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

01:42
Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

01:42
Milan, 10 giorni al via

Milan, 10 giorni al via

01:51
Douglas Luiz è rinato

Douglas Luiz è rinato

01:51
Frattesi saluta l'Inter

Frattesi saluta l'Inter

02:11
Inter, una marcia in più

Inter, una marcia in più

01:08
Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale

Inter, mercato bollente in direzione Roma: due giocatori verso la Capitale

01:02
Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"

Accomando: "Spence all'Inter, adesso l'assalto a un altro inglese"

01:59
Accomando: "Roma, cosa manca per Mora. Vlahovic, Kean, Pellegrino e Piccoli: è il giorno degli attaccanti"

Accomando: "Roma, cosa manca per Mora. Vlahovic, Kean, Pellegrino e Piccoli: è il giorno degli attaccanti"

02:00
Accomando: "Vi svelo la richiesta per Leao! E c'è un contatto tra Gimenez e un tecnico italiano"

Accomando: "Vi svelo la richiesta per Leao! E c'è un contatto tra Gimenez e un tecnico italiano"

02:42
Accomando: "La Juventus si avvicina a grandi passi a due obiettivi. E cinque giocatori hanno la valigia pronta"

Accomando: "La Juventus si avvicina a grandi passi a due obiettivi. E cinque giocatori hanno la valigia pronta"

01:57
Juventus, ecco la "YMCA"

Juventus, ecco la "YMCA"

I più visti di Mercato

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Sorriso Spalletti, l'attesa ripaga: Suzuki e Lucumi vicinissimi alla Juventus

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Mercato Inter, per arrivare a Spence ci vuole una cessione

Mercato Inter, per arrivare a Jones ci vuole una cessione

Calciomercato, Accomando: "Juventus-Suzuki, ecco a che punto siamo"

Calciomercato, Accomando: "Juventus-Suzuki, ecco a che punto siamo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Tijani Reijnders
19:46
Reijnders va in Arabia e fa contento il Milan: maxi-incasso per i rossoneri 'grazie' al City
19:34
Fiorentina, ecco Pellegrino: arriva dal Parma a titolo definitivo, è ufficiale
19:28
Atalanta, colpo Kristensen: operazione da 25 milioni con l'Udinese, la formula
19:22
Bologna, ufficiale l'ingaggio di Piccoli: la formula dell'affare
18:29
Manchester City su Enzo Fernandez, il Chelsea ha fissato una deadline: la situazione