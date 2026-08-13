Reijnders va in Arabia e fa contento il Milan: maxi-incasso per i rossoneri 'grazie' al City

Dopo solo una stagione Tijjani Reijnders saluta il Manchester City e si trasferisce all'Al Qadsiah. L'olandese ha detto sì al club arabo che verserà nelle casse degli inglesi poco più di 60 milioni di euro. Sorride anche il Milan che, in virtù degli accordi siglati un anno fa al momento della cessione ai Citizens, incasserà 14 milioni di euro.



L'affare prevedeva infatti questi bonus:

- 5mln: Qualificazione del City alla Champions League 2026/27

- 2mln: Vittoria della Champions League 2025/26

- 1mln: Vittoria della Premier League

- 1mln: Premio di Giocatore dell'Anno in Premier League

- 2mln: Vittoria del Pallone d'Oro

- 3mln: Legati alla permanenza al City oltre il 2030 (1 milione all'anno)



Nel contratto era stata però inserita una clausola che prevedeva il pagamento al Milan di tutti i bonus se Reijnders fosse stato ceduto dal City a titolo definitivo prima del 2030.