Milan, incontro con lo Stoccarda per Guirassy: ha una clausola da 17,5 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Il Diavolo torna alla carica per l'attaccante guineano, 30 gol in 30 presenze. Pericolo Premier League

© Getty Images È andato in scena stamattina presso Casa Milan, un incontro tra la dirigenza rossonera e lo Stoccarda. Sul tavolo il nome di Serhou Guirassy, attaccante guineano da 30 gol in 30 presenze stagionale. Il Milan lo segue da tempo e ora è tornato alla carica perché, calcolatrice alla mano, è la soluzione più low cost. Il calciatore, infatti, ha una clausola rescissoria di soli 17,5 milioni. Il nodo, invece, potrebbe essere l'ingaggio da top che richiede, intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra che non spaventa i ricchi club della Premier, mentre in Italia rischia di destabilizzare gli equilibri di spogliatoio.

Numeri alla mano Guirassy è stato uno dei bomber più prolifici d'Europa: grazie ai 28 centri in Bundesliga chiuderà al secondo posto nella classifica della Scarpa d'Oro. Il suo nome è quello che probabilmente scalda meno il cuore dei milanisti, ma dal punto di vista societario è quello che farebbe quadrare meglio i conti.

Zirkzee, infatti, costa i 40 milioni della clausola ma per lui si sono mosse squadre di Premier - Arsenal su tutte - e la Juventus. Una concorrenza agguerrita che rischia di far levitare l'ingaggio. Ancora più cara l'alternativa all'attaccante olandese, Sesko: anche lo sloveno è finito nel mirino dei club inglesi, senza contare che il Lipsia non ha nessuna intenzione di cederlo e cambierebbe idea solo davanti a un'offerta monstre (non meno di 70 milioni). Tre nomi da cui pescare il sostituto di Giroud: la corsa alla maglia numero 9 del francese è partita...

