Milan, senti Gravenberch: "Voglio club dove giocare di più". E il Bayern apre al prestito

MANOVRE ROSSONERE

L'olandese chiede più spazio con la maglia dei bavaresi o in altri club, i tedeschi aprono al possibile prestito

Ryan Gravenberch fa un goloso assist al Milan facendo intendere al Bayern Monaco di essere scontento dell'ultima stagione passata in maglia bavarese. L'olandese, accostato ai rossoneri nelle ultime settimane, intervistato da Kicker non ha usato mezze misure e si è detto contrariato per il poco spazio avuto l'anno scorso: "Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo". E il Bayern sembra averlo ascoltato, perché dalla Germania arriva la conferma che i bavaresi avrebbero aperto al prestito dell'olandese.

Occasione ghiotta, dunque, per il mercato rossonero, con l'olandese che potrebbe far comodo al centrocampo della squadra di Pioli orfano di Sandro Tonali. Un nome, quello di Gravenberch, finito sulla lista di mercato del Milan nelle scorse settimane, come svelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, con un sondaggio per l'acquisto che però ha frenato i rossoneri.

L'apertura del Bayern Monaco alla partenza in prestito del classe 2002 è quindi un passo in avanti importante per il Milan, con l'affare che può diventare possibile mettendo da parte quella richiesta di 35 milioni dei bavaresi per la cessione a titolo definitivo. L'olandese, che ha un contratto fino al 2027 con i tedeschi, ha fatto chiaramente capire le sue intenzioni al Bayern, messo con le spalle al muro.

Ma la notizia della possibile partenza in prestito non fa gola solo ai rossoneri, con Liverpool e Newcastle che si erano fatti sotto a inizio mercato e con i bavaresi che avevano rispedito al mittente le proposte economiche pervenute.