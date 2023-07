Milan in corsa per Danjuma in attacco: braccio di ferro per Reijnders

MOSSE ROSSONERE

L'attaccante del Villarreal è una idea e può arrivare in prestito. Il centrocampista dell'AZ pressa per il trasferimento

Il nuovo Milan sta guardando alla colonia di talenti olandese per provare a rinforzarsi in vista della nuova stagione. Dopo la spesa al Chelsea tra Loftus-Cheek e Pulisic, l'attenzione è rivolta al centrocampo su Reijnders ma mentre il braccio di ferro con l'AZ Alkmaar prosegue alla ricerca di un accordo, un altro olandese è diventato un'idea per l'attacco: Danjuma. L'attaccante del Villarreal, in prestito al Tottenham nell'ultima stagione, potrebbe arrivare in prestito.

Danjuma ha mercato anche dopo la deludente finestra di stagione giocata con gli Spurs in Premier League e il Milan, che sta vedendo scivolare via la soluzione Chukwueze, è entrato nella corsa. Con il Villarreal si può trattare anche partendo da un prestito come base, anche se Feyenoord e Everton sono più avanti nei discorsi con il giocatore.

L'altra questione è la telenovela per arrivare Reijnders dove ottimismo e pessimismo vanno di pari passo con il calendario, a giorni alterni. Il Milan non ha intenzione di arrivare a spendere i 25 milioni di euro richiesti dall'AZ Alkmaar che, dal canto proprio, è disposto a scendere di pochissimo sapendo di poter trattenere il giocatore un'altra stagione, anche se quest'ultimo vorrebbe vestire il rossonero e con il padre-agente sta facendo pressione sul club olandese. La quadra si potrà trovare, ma il Milan vuole chiudere prima della partenza per gli Stati Uniti.