Milan, via Furlani spuntano i nomi del sostituto: ci sono anche Carnevali e Fenucci oltre alla pista straniera

Terremoto in via Aldo Rossi. Dopo le pesanti contestazioni dei tifosi a San Siro e il tormentone "G.F. Out", il futuro del Milan è pronto a cambiare pelle. L'avventura di Giorgio Furlani come amministratore delegato del club rossonero è ormai arrivata ai titoli di coda. La proprietà targata RedBird ha deciso: a fine stagione sarà rivoluzione nella governance per ridefinire le gerarchie e i ruoli dell'area sportiva.