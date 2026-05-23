Milan, via Furlani spuntano i nomi del sostituto: ci sono anche Carnevali e Fenucci oltre alla pista straniera

Terremoto in via Aldo Rossi. Dopo le pesanti contestazioni dei tifosi a San Siro e il tormentone "G.F. Out", il futuro del Milan è pronto a cambiare pelle. L'avventura di Giorgio Furlani come amministratore delegato del club rossonero è ormai arrivata ai titoli di coda. La proprietà targata RedBird ha deciso: a fine stagione sarà rivoluzione nella governance per ridefinire le gerarchie e i ruoli dell'area sportiva.
A pesare sull'addio di Furlani non ci sono solo i risultati sul campo e lo spettro di una qualificazione in Champions League da blindare fino all'ultimo respiro. Il vero nodo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata l'eccessiva sovrapposizione tra la gestione dei conti e le dinamiche di mercato. Al manager viene contestato il fatto di essere entrato troppo spesso a gamba tesa nelle trattative di campo, creando frizioni interne (in primis con Zlatan Ibrahimovic) e destabilizzando l'ambiente, già scosso dalle cessioni eccellenti della scorsa estate. La revoca delle deleghe sembra ormai l'unica strada, anche se non si esclude una sua permanenza formale all'interno del consiglio d'amministrazione senza poteri operativi.
Fra i nomi più gettonati per la sostituzione c'è Giovanni Carnevali del Sassuolo, anche se diversi tifosi sognano Adriano Galliani per un clamoroso ritorno dopo essere stato un punto di riferimento importantissimo nel ciclo dei successi dell’era di Silvio Berlusconi. Fra le alternative ci sarebbe anche Claudio Fenucci del Bologna (e in passato a Lecce e Roma) o una pista che porta a una figura straniera.