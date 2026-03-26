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Pavlovic, il muro del Milan che fa gola al Chelsea: da 20 a 40 milioni in un anno

Strahinja Pavlovic nel mirino del Chelsea dopo il boom di gol e prestazioni: il prezzo è fissato, 40 milioni

26 Mar 2026 - 09:20
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Se il Milan, e in particolare la fase difensiva, ha beneficiato dell'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, lo stesso si può dire parlando di Strahinja Pavlovic. Arrivato nell'estate 2024 per 20 milioni di euro dal Salisburgo, la scorsa stagione il difensore serbo aveva patito l'impatto con un calcio diverso in una delle annate recenti più difficili della squadra rossonera.

Il vizio del gol: la parabola realizzativa del difensore serbo

 Ma quest'anno, lui come un po' tutti a Milanello, ha svoltato divenendo il vero pilastro della zona centrale della difesa milanista, che è la seconda migliore - assieme alla Roma - della Serie A dopo quella del Como. Ma non solo: Pavlovic quest'anno ha scoperto ha scoperto anche la gioia del gol segnato. Anzi, più che scoperto bisognerebbe dire potenziato visto che nel 2024/25 aveva fatto due reti in 35 partite, e quest'anno, a fine marzo, ha già raddoppiato con cinque match giocati in meno.

Sirene inglesi: il piano del Chelsea per strappare Pavlovic al Milan

 Per conferma basti vedere il clamoroso tiro che ha battuto Paleari contro il Torino, un tipo di giocata che il classe 2001 prova in allenamento molto spesso. Un tipo di giocata che, forse, ha convinto ancor di più il Chelsea a inserirlo nella rosa dei possibili acquisti dell'estate 2026. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il prezzo del serbo è di 40 milioni di euro ma il Milan lo vede come punto fisso per costruire la difesa anche dell'anno prossimo e non a caso ha iniziato le manovre per il rinnovo di contratto fino al 2031.

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