Pavlovic, il muro del Milan che fa gola al Chelsea: da 20 a 40 milioni in un anno

Ma quest'anno, lui come un po' tutti a Milanello, ha svoltato divenendo il vero pilastro della zona centrale della difesa milanista, che è la seconda migliore - assieme alla Roma - della Serie A dopo quella del Como. Ma non solo: Pavlovic quest'anno ha scoperto ha scoperto anche la gioia del gol segnato. Anzi, più che scoperto bisognerebbe dire potenziato visto che nel 2024/25 aveva fatto due reti in 35 partite, e quest'anno, a fine marzo, ha già raddoppiato con cinque match giocati in meno.