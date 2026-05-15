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© Getty Images | Charles De Ketelaere dal Club Bruges per 37.5 mln
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Milan

Gli acquisti più costosi dell'era Cardinale: come RedBird ha investito negli ultimi 4 anni

15 Mag 2026 - 11:54
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Nonostante una spesa di oltre 350 milioni per scalare le gerarchie (dai 37,5 mln di De Ketelaere ai colpi Nkunku e Jashari) la gestione RedBird non ha generato il ciclo vincente sperato dopo lo Scudetto. Tra rivoluzioni societarie e trofei mancati, gli acquisti di Cardinale e Furlani non sono bastati a placare la contestazione dei tifosi, che oggi chiedono una svolta identitaria oltre che economica.

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