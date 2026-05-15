Gli acquisti più costosi dell'era Cardinale: come RedBird ha investito negli ultimi 4 anni

Nonostante una spesa di oltre 350 milioni per scalare le gerarchie (dai 37,5 mln di De Ketelaere ai colpi Nkunku e Jashari) la gestione RedBird non ha generato il ciclo vincente sperato dopo lo Scudetto. Tra rivoluzioni societarie e trofei mancati, gli acquisti di Cardinale e Furlani non sono bastati a placare la contestazione dei tifosi, che oggi chiedono una svolta identitaria oltre che economica.