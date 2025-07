Milan, Emerson Royal è arrivato a Rio: ora le visite mediche col Flamengo. Per la fascia non si molla Doué

Il ds Tare sta facendo spazio, e resta da sistemare anche Noah Okafor, fuori dai piani di Allegri. Lo svizzero, che non ha preso in considerazione il corteggiamento del Flamengo, ha aperto alla soluzione Bologna. Non a caso i felsinei stanno trattando col Milan per trovare la quadra di un affare basato sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Raccogliere denari dalle cessioni è necessario per sbloccare alcuni affari che si sono messi in salita. Tra questi quello per Guela Doué, obiettivo numero uno per la fascia destra.