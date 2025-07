Milan, le cessioni finanziano Jashari: nuovo assalto al Bruges, cambia la parte fissa dell'offerta

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Pervis Estupinan dal Brighton, riempiendo la casella a sinistra lasciata libera da Theo Hernandez, il Milan è pronto a dare una decisa accelerata sul mercato. Sbloccando diverse situazioni in uscita, come Emerson Royal, Adli, Colombo, Bennacer e Okafor, la società rossonera sta pensando di riformulare la proposta per il Bruges per arrivare al primo obiettivo: Ardon Jashari. Il club belga chiede 40 milioni di euro, il Diavolo è arrivato a 37 con un'offerta da 32 milioni di parte fissa e cinque di bonus che però non è stata accettata.