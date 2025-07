Emerson Royal va al Flamengo: il Milan incassa 10 milioni. L'Arabia vuole Bennacer ma il Marsiglia...

Sono in Asia con la squadra ma non rientrano nel progetto anche Noah Okafor, Yunus Musah e Lorenzo Colombo. Lo svizzero è stato offerto al Bologna (prestito con diritto di riscatto), l'americano dopo la trattativa non decollata con il Napoli ha richieste dalla Premier League, mentre per l'attaccante è un duello tra Genoa e Parma. Nei prossimi giorni intanto, si aspetta l'ok del Galatasaray per il ritorno a Milano di Morata: lo attende Fabregas al Como.