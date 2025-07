Milan-Jashari, siamo al dentro o fuori: Tare prepara il rilancio. Svelate le tempistiche

L'offerta verrà formalizzata ufficialmente nelle prossime ore, probabilmente dopo che la cessione di Emerson Royal al Flamengo diventi ufficiale. Poi toccherà al Bruges fornire una risposta, attesa dopo il weekend dato che la squadra allenata da Nicky Hayen esordirà domenica alle 18.30 in campionato con il Genk. Nella giornata di venerdì proprio Hayen in conferenza stampa si era soffermato sulla cessione di Jashari: "Presto diventerà tutto più chiaro - le parole del 44enne -. Ardon ha un contratto fino al 2029 e le richieste del club sono chiare: i club che lo vogliono devono soddisfarle. Poi ci sono i desideri del giocatore... ed è lì che sta il problema. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare rispetto di altri club".