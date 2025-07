Roma, Gasperini: "Wesley arriva, ma poi riparte subito..."

Gian Piero Gasperini ha fato il punto sul mercato della Roma, a partire da Wesley. "Welsey sbarca domani, ma poi riparte, quindi passerà del tempo...", ha detto. Incalzato poi ha concluso: "Non lo so, ditelo voi stavolta quanti giocatori mancano. Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta. Se sono 4 o 5? Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente... L'aritmetica non è un'opinione, basta contare".