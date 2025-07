Milan, ecco Estupinan: firma fino al 2030 e fa la storia. Indosserà la maglia numero due

Il Brighton ha salutato Estupinan per bocca di Fabian Hurzeler, tecnico dei Seagulls: "È stato un piacere lavorare con Pervis, ha dato un contributo significativo al club durante il suo periodo qui - le parole rese note dal club sul sito ufficiale -. È in una fase della sua carriera in cui desidera una nuova sfida e questa opportunità di giocare in Serie A gliela offre. Vorrei ringraziare Pervis per il suo contributo al club e gli auguro tutto il meglio per il futuro".