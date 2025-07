Dopo aver speso oltre 100 milioni di euro per rinforzare la rosa, il Como lavora anche in uscita. A inizio della settimana prossima, Audero e Mazzitelli lasceranno infatti il club lariano. Salvo imprevisti, il portiere si trasferirà alla Cremonese, il centrocampista invece andrà al Cagliari. Al momento non rientrano nei piani di Fabregas anche Sala, che ha richieste in Serie B, Cassandro, Kone, Abildgaard, Belotti e DeleAlli.