Il Milan e la suggestione Vlahovic: tempi e ostacoli. Thiaw fuori dal possibile affare con la Juve

Certo, i giorni passano e con il rischio, per la Juve, di tenersi in casa un giocatore molto costoso, non è difficile immaginare che certe condizioni cambino e che, di conseguenza, crescano le possibilità di vedere Vlahovic in rossonero nella stagione che verrà. Il Milan sta sondando diverse piste (Boniface in primis), ed è realistico immaginare che un vero e proprio assalto per l'ex Fiorentina possa scattare solo dopo la metà del mese di agosto. A conti fatti solo quando a entrambe converrebbe veramente concludere la trattativa. Sicuramente non farà parte di un eventuale scambio Malick Thiaw, profilo che non fa di certo impazzire la Juventus. Molto sulla vicenda Juventus-Vlahovic comunque, dipenderà dal summit che Comolli, neo dg bianconero, avrà molto presto con l'entourage della punta serba.