Milan, quanti esuberi: Bennacer verso l'Al Ittihad. Il Besiktas si defila, il Flamengo su Emerson Royal

Il Milan è ancora un cantiere aperto sia in entrata che in uscita. Quella di Igli Tare è un'autentica rivoluzione e un altro eroe dello scudetto targato Pioli è sul punto di salutare: si tratta di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è rientrato a Milanello dopo gli ultimi sei mesi di prestito al Marsiglia che ha deciso di non riscattarlo. Il futuro di Isma però è lontano da Milano: il metronomo del centrocampo di Pioli non rientra nei piani di Allegri né di quelli del Diavolo, tanto che non è stato nemmeno aggregato al gruppo per la tournée asiatica.