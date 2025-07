Milan, i dettagli dell'affare Camarda: al Lecce 100 mila euro per ogni gol segnato

Francesco Camarda fa ricco il Lecce. O almeno questo è quello che potrebbe accadere nel caso in cui il giovane attaccante di proprietà del Milan, trasferitosi in prestito ai giallorossi, disputi una stagione da protagonista. Nei dettagli dell'accordo tra rossoneri e salentini sono infatti presenti alcuni bonus di valorizzazione per invogliare Di Francesco a dare sempre maggior spazio all'attaccante classe 2008: 75 mila euro per ogni presenza, 100 mila euro per ogni gol realizzato. Le premesse fanno ben sperare, visto che Camarda ha debuttato con una tripletta in amichevole al Bressanone...