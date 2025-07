In casa Genoa è quasi tutto fatto per il ritorno di Leo Ostigard. Stando a Sky Sport, il difensore norvegese domenica sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto in rossoblù. Tra il Grifone e il Rennes sarebbe già avvenuto lo scambio dei documenti per un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.