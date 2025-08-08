Liverpool re del mercato, Slot: "Valutiamo altre opportunità"

"Siamo molto contenti della squadra che abbiamo, vista anche la vittoria il campionato la scorsa stagione. Alcuni giocatori se ne sono andati ma ne abbiamo anche presi e i nuovi stanno andando bene. In ogni caso, valutiamo sempre le opportunità sul mercato, per l'attacco ma anche per altre zone del campo". Così l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, parla del mercato, dove il club ha già speso oltre 300 milioni di euro, nella conferenza stampa in vista della Community Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, che domenica prossima vedrà i Reds in campo contro il Crystal Palace. Molte domande sono state fatte al manager sulla prossima uscita di scena di Darwin Nunes, "non abbiamo ancora firmato nulla ma c'è la possibilità che se ne vada", e la caccia ad Alexander Isak, in rotta col Newcastle che però tiene alta la valutazione per la cessione. "Non parlo di giocatori che non sono nostri e poi nella squadra abbiamo già un grande potenziale offensivo - ha detto Slot -. Quando penso a Gakpo, Chiesa, Ekitike, Salah, Frimpong e Wirtz, sento di avere molte opzioni. È arrivato qualche nuovo giocatore (Ekitike, Wirtz e Frimpong, tra gli altri), con qualità diverse da quelli che avevamo già. Devono adattarsi, ma anche noi dobbiamo adattarci a loro e su questo abbiamo lavorato nelle ultime settimane, sfruttando la mancanza della Coppa del Mondo o un altro torneo internazionale, quindi possiamo lavorare con loro fin dall'inizio."