Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Liverpool re del mercato, Slot: "Valutiamo altre opportunità"

08 Ago 2025 - 12:05

"Siamo molto contenti della squadra che abbiamo, vista anche la vittoria il campionato la scorsa stagione. Alcuni giocatori se ne sono andati ma ne abbiamo anche presi e i nuovi stanno andando bene. In ogni caso, valutiamo sempre le opportunità sul mercato, per l'attacco ma anche per altre zone del campo". Così l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, parla del mercato, dove il club ha già speso oltre 300 milioni di euro, nella conferenza stampa in vista della Community Shield, la Supercoppa d'Inghilterra, che domenica prossima vedrà i Reds in campo contro il Crystal Palace. Molte domande sono state fatte al manager sulla prossima uscita di scena di Darwin Nunes, "non abbiamo ancora firmato nulla ma c'è la possibilità che se ne vada", e la caccia ad Alexander Isak, in rotta col Newcastle che però tiene alta la valutazione per la cessione. "Non parlo di giocatori che non sono nostri e poi nella squadra abbiamo già un grande potenziale offensivo - ha detto Slot -. Quando penso a Gakpo, Chiesa, Ekitike, Salah, Frimpong e Wirtz, sento di avere molte opzioni. È arrivato qualche nuovo giocatore (Ekitike, Wirtz e Frimpong, tra gli altri), con qualità diverse da quelli che avevamo già. Devono adattarsi, ma anche noi dobbiamo adattarci a loro e su questo abbiamo lavorato nelle ultime settimane, sfruttando la mancanza della Coppa del Mondo o un altro torneo internazionale, quindi possiamo lavorare con loro fin dall'inizio." 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

L'agente D'Amico e l'assist a Lookman: "Dopo il caso Diarra può rescindere con l'Atalanta"

La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

Da Jashari a Lookman passando per Gyokeres e Osimhen: è il mercato del braccio di ferro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:39
Udinese, ufficiale Thauvin al Lens: "Merci Flo"
Antoine Griezmann
14:10
Clamoroso dal Messico: il Monterrey chiama Griezmann
13:48
Milan, Bondo sempre più vicino alla Cremonese: Allegri non lo convoca
13:31
David Luiz, ufficiale la nuova avventura a Cipro: firma con il Pafos
13:27
Lecce, Borbei passa al Foggia