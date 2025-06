L'Inter stringe per Bonny: operazione da 22-23 milioni, Sebastiano Esposito contropartita

LA CARRIERA DI BONNY

Bonny ha iniziato la sua carriera con il Châteauroux in Francia, esordendo in Ligue 2 il 31 ottobre 2020 a soli 17 anni. Il 31 agosto 2021 il passaggio al Parma, in Serie B, dove viene inizialmente aggregato alla formazione Primavera. Realizza il suo primo gol con la maglia del Parma il 12 dicembre 2022. L'annata seguente, sotto la guida di Pecchia, diventa un punto fermo e uno dei protagonisti della promozione in Serie A dei ducali. L'esordio in Serie A arriva il 17 agosto 2024, due settimane dopo su calcio di rigore il primo gol nel massimo campionato contro il Napoli. Chiude la sua prima stagione in Serie A, in cui viene anche convocato dall'Under-21 francese, con 6 gol in 37 presenze.