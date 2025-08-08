Logo SportMediaset
Mercato

Verona su Izzo: trattativa con il Monza

08 Ago 2025 - 11:16

L'Hellas Verona avrebbe messo nel mirino Armando Izzo, 33enne difensore di esperienza, al Monza nelle ultime tre stagioni. Con la retrocessione in B dei brianzoli, il giocatore potrebbe scegliere i veneti per restare nella massima serie. 

