Napoli, trattativa chiusa col Girona per Gutierrez: le cifre
08 Ago 2025 - 12:11
Il passaggio di Miguel Gutierrez dal Girona al Napoli è da considerarsi un affare concluso. Per l'esterno spagnolo, sul quale pendeva la recompra del Real Madrid, non effettuata, gli azzurri verseranno 18 milioni di euro, bonus esclusi.
