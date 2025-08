Milan, tutto fatto per Jashari: stasera arriva in città. Al Bruges subito 34 milioni di euro

La trattativa ha avuto una improvvisa accelerazione nella giornata di lunedì, con gli intermediari che hanno sempre lavorato per evitare che la pista tramontasse definitivamente. Oggi il 23enne svizzero si è nuovamente allenato con i compagni, anche sorridente come mostrato da alcune foto pubblicate dai media locali, ma poi non è stato convocato per il preliminare di Champions in programma domani alle 19 e non partirà insieme alla squadra per Salisburgo. Non un caso visto che il classe 2002 stasera arriverà in città. Domani, sono previste le visite mediche.