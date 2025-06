Il Milan fa sul serio per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma è finito nel mirino dei rossoneri, che stanno pensando di inserire Lorenzo Colombo nella trattativa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'attacccante, reduce da una stagione a Empoli, potrebbe far comodo agli emiliani che stanno per salutare Bonny, destinato all'Inter.