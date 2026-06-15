Il Napoli avanza su Gila: contattato l'agente, pronta l'offerta per la Lazio

15 Giu 2026 - 23:33
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Il Napoli vuole bruciare la concorrenza per Mario Gila. Il difensore spagnolo è l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa azzurra, approvato totalmente da Max Allegri, che l'avrebbe voluto al Milan.
In giornata, a Milano, è andato in scena un incontro tra l'agente del calciatore e Giovanni Manna, ds del Napoli, per trovare un accordo sull'ingaggio. Una mossa propedeutica a presentarsi al tavolo delle trattative con la Lazio forti del via libera dell'ex Real Madrid. Secondo quanto filtra il Napoli sarebbe pronto a presentare ai biancocelesti un'offerta tra i 15-16 milioni di euro. Una prima proposta, probabilmente al ribasso rispetto alle richieste di Lotito, che serve a far capire di avere intenzione serie. Il Napoli vuole Gila e lo spagnolo ha già comunicato a Gattuso di voler lasciare Roma: la trattativa nei prossimi giorni potrebbe entrare davvero nel vivo. 

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