MERCATO

Milan, clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski e sogna il colpo a zero

Dopo Modric il ds dei rossoneri prova un altro colpo grosso, il polacco è in scadenza col Barcellona il 30 giugno 2026 e quasi certamente non rinnoverà

01 Ott 2025 - 07:40

Non solo il mercato di gennaio e la caccia a un difensore centrale e magari a un esterno, il Milan pensa già anche al prossimo mercato estivo e stando a quanto riportano i media spagnoli starebbe sognando in grande, avviando i contatti per Robert Lewandowski. Secondo il quotidiano Sport infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente del fuoriclasse polacco, Pini Zahavi, e il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, che avrebbe chiesto informazioni per capire la situazione sul futuro del centravanti e la sua disponibilità a considerare un trasferimento in Italia. 

Tare sogna un altro colpo a parametro zero alla Modric, perché il contratto dell'attaccante del Barcellona, 37 anni, è in scadenza il prossimo 30 giugno e anche se che l'ex Bayern sarebbe felice di chiudere la carriera al Camp Nou, tutto al momento lascia pensare che le strade di Lewandowski e dei blaugrana si divideranno e quindi da gennaio sarebbe libero di accordarsi con un altro club. 

Club che Tare vorrebbe fosse il Milan, dove peraltro la maglia numero 9 è ancora in attesa di un padrone. Sebbene la trattativa sia in una fase embrionale (e molto complessa dal punto di vista economico visto che in Spagna il polacco guadagna 33 milioni l'anno), un semplice contatto per chiedere informazioni è il primo passo per trasformare un sogno di mercato in una realtà concreta e il Milan vuole essere pronto a cogliere l’occasione qualora si presentasse. 

Sulle tracce di Lewandowski ci sarebbero diversi club arabi disposti anche a raddoppiare il suo attuale stipendio, ma il Milan si è fatto avanti come un'opzione concreta se il polacco decidesse di rimanere in Europa e continuare competere ai massimi livelli. Massimiliano Allegri, che ha sempre chiesto campioni con grande esperienza, non potrebbe che accoglierlo a braccia aperte: d'altronde l'età è solo un numero e Modric ne è la dimostrazione. 

Allegri ha rilanciato il Milan con poche mosse e ora i tifosi sognano

