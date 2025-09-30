Allegri ha rilanciato il Milan con poche mosse e ora i tifosi sognano

Resta però la logica. E la logica ti fa vedere le cose oggettivamente. Il Milan è da Scudetto? Se si guarda l'inizio di stagione si può essere ottimisti: sette partite ufficiali, due vittorie in Coppa Italia, quattro in Serie A e una sola sconfitta, quella del debutto in campionato con la Cremonese. Poi c'è l'assenza dalle Coppe, con tutto il corollario di fatiche fisiche e mentali risparmiate, e un assetto difensivo difficile da superare. La partita con il Napoli ha messo in mostra la ferrea organizzazione in non possesso, con gli azzurri che, anche in superiorità numerica, hanno fatto una fatica mostruosa a trovare un varco centrale. In questo Allegri è maestro, così come nella capacità di fare i cambi al momento giusto e a riadattare l'assetto della squadra, vedi il 4-4-1 dopo il rosso a Estupinian. La squadra, poi, è costruita secondo canoni "allegriani" anche sotto l'aspetto delle caratteristiche dei singoli. I centrocampisti sanno inserirsi con il giusto timing svuotando la metà campo, concetto caro a Max. In più, ha potuto affidare le chiavi del gioco a Modric e quanto questa sia una cosa buona e giusta è in grado di constatarlo chiunque capisca di calcio.