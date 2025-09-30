Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
CAPOCLASSIFICA

Allegri ha rilanciato il Milan con poche mosse e ora i tifosi sognano

Dall'inizio della stagione i rossoneri hanno sempre vinto a parte la gara con la Cremonese. Sono da titolo?

30 Set 2025 - 11:01

Nei migliori bar di Milano e del resto d'Italia, ma anche nei peggiori e in quelli così così, la domanda più gettonata non riguarda le mire espansionistiche di Putin ma le reali possibilità di scudetto del Milan. Già, perché Allegri ha rivitalizzato la squadra e l'orgoglio spuntato di tifosi segnati da una stagione da dimenticare. Dopo la vittoria sul Napoli e l’approdo al vertice della classifica qualcuno inizia a pensare in grande. Ed è più che lecito farlo.

Quelli che hanno qualche capello bianco pensano alla stagione 1987-88, quando una cavalcata trionfale portò i rossoneri a conquistare un titolo che mancava da quasi 10 anni. Allora il Napoli, campione d'Italia in carica, venne superato a San Siro, prima che la capocciata di Gullit permettesse al Milan di sbancare Torino, sponda bianconera. In caso di successo in trasferta nel posticipo di domenica prossima, le analogie sarebbero notevoli e ogni tifoso rossonero può sperare nei numeri o toccare qualsiasi cosa porti fortuna, a seconda del proprio grado di scaramanzia. 

Resta però la logica. E la logica ti fa vedere le cose oggettivamente. Il Milan è da Scudetto? Se si guarda l'inizio di stagione si può essere ottimisti: sette partite ufficiali, due vittorie in Coppa Italia, quattro in Serie A e una sola sconfitta, quella del debutto in campionato con la Cremonese. Poi c'è l'assenza dalle Coppe, con tutto il corollario di fatiche fisiche e mentali risparmiate, e un assetto difensivo difficile da superare. La partita con il Napoli ha messo in mostra la ferrea organizzazione in non possesso, con gli azzurri che, anche in superiorità numerica, hanno fatto una fatica mostruosa a trovare un varco centrale. In questo Allegri è maestro, così come nella capacità di fare i cambi al momento giusto e a riadattare l'assetto della squadra, vedi il 4-4-1 dopo il rosso a Estupinian. La squadra, poi, è costruita secondo canoni "allegriani" anche sotto l'aspetto delle caratteristiche dei singoli. I centrocampisti sanno inserirsi con il giusto timing svuotando la metà campo, concetto caro a Max. In più, ha potuto affidare le chiavi del gioco a Modric e quanto questa sia una cosa buona e giusta è in grado di constatarlo chiunque capisca di calcio. 

Non sono tutte rose e fiori, come spesso succede nella vita. La rosa, pur avendo alcuni giocatori di livello altissimo (basti pensare, oltre al croato, a Pulisic e Rabiot), non è all'altezza delle altre che puntano al titolo. La difesa, perfetta in fase posizionale, soffre quando deve proteggersi dai cross. Poi c'è l'atteggiamento molto reattivo che, come nella capacità di preparare le singole partite e di variarle in corsa, può essere decisivo nel singolo match ma poco performante nell'arco di un'intera stagione. 

Dopo poche giornate, insomma, è complicato dare giudizi definitivi ma una cosa è certa: se l'obiettivo è il ritorno in Champions, il Milan ha tutte le carte in regola per centrarlo senza grossi problemi.

allegri
milan
tifosi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

03:07
SRV RULLO JUVENTUS "ATTACCO" AI RICORDI VERSO VILLARREAL (MUSICATO) 29/9

La Juventus verso il Villarreal: per Vlahovic il ricordo di una notte magica

01:53
SRV RULLO VIGILIA ATALANTA-BRUGES 29/9 OK

Verso Atalanta-Bruges, le scelte e le parole di Juric

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

I più visti di Milan

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

Il Milan batte anche il Napoli, aggancio in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro

San Siro

San Siro, il giorno della verità: si decide sulla vendita a Inter e Milan. Forza Italia si astiene, sì più vicino

La mano di Allegri riaccende San Siro: Modric e Pulisic illuminano un Milan da battaglia

Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Liverpool, notte da incubo a Istanbul: giocatori svegliati dai tifosi del Galatasaray
12:19
Champions: Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie. Kovacs per la Juventus
11:45
Addio all'ex centrocampista Sergio Pellegrini, il cordoglio della Roma
11:30
San Siro, Assolombarda: "Grande soddisfazione per la vendita"
11:00
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Santi Trimboli