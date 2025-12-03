Agente Gimenez: "L'idea che lasci il Milan non esiste"

Continuano le voci di mercato intorno a Santiago Gimenez. A blindare il calciatore ci pensa la sua agente, Rafaela Pimenta. "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste - ha detto ai microfoni di Espn - Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'".