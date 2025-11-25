Logo SportMediaset

Calcio
PREMIER LEAGUE

Chukwueze conquista il Fulham: i tifosi sono pazzi di lui e gli dedicano un coro

L'ala destra è in prestito dal Milan al Fulham, che ora valuta il riscatto

di Redazione
25 Nov 2025 - 14:04

Arrivato al Milan da grande promessa, non è riuscito a ripagare la fiducia che il mondo rossonero aveva nelle sue potenzialità. Solo 8 gol segnati in due anni con la maglia del diavolo per Chukwueze, sicuramente non sufficienti a soddisfare chi aveva puntato su di lui. Nonostante ciò, quest'estate sembrava ormai vicino alla permanenza, prima che il Fulham bussasse di nuovo alla porta del Milan con un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro, sufficiente a far sì che l'esterno nigeriano facesse le valigie in direzione Premier League. 

Dopo soli tre mesi, le cose per Chukwueze sembrano essersi capovolte: i gol mancano ancora, ma le prestazioni sono in netta crescita e l'ultimo assist siglato in occasione della vittoria del Fulham contro il Sunderland ha fatto innamorare i tifosi inglesi, che gli hanno dedicato un coro e ora chiedono a gran voce la sua permanenza. Anche sui social è palpabile la soddisfazione dei tifosi del Fulham per le ultime prestazioni dell'ala destra: "Ho visto abbastanza, pagate subito l'opzione di riscatto". Notizie che lasciano sicuramente contenta la dirigenza del Milan, pronta a incassare i 23 milioni del riscatto se le prestazioni dovessero continuare su questi livelli. 

Visualizza il post su Twitter
chukwueze
milan
fulham

