Chukwueze conquista il Fulham: i tifosi sono pazzi di lui e gli dedicano un coro

Dopo soli tre mesi, le cose per Chukwueze sembrano essersi capovolte: i gol mancano ancora, ma le prestazioni sono in netta crescita e l'ultimo assist siglato in occasione della vittoria del Fulham contro il Sunderland ha fatto innamorare i tifosi inglesi, che gli hanno dedicato un coro e ora chiedono a gran voce la sua permanenza. Anche sui social è palpabile la soddisfazione dei tifosi del Fulham per le ultime prestazioni dell'ala destra: "Ho visto abbastanza, pagate subito l'opzione di riscatto". Notizie che lasciano sicuramente contenta la dirigenza del Milan, pronta a incassare i 23 milioni del riscatto se le prestazioni dovessero continuare su questi livelli.