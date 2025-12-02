Como, Suwarso e il mercato: "Forse per la prima volta non compreremo nessuno"

Il Como continua a volare. Fabregas e i suoi sono imbattuti da 11 gare e si trovano a pochi punti dalle vette della classifica. Sabato prossimo lo scontro a San Siro contro l'Inter che tanto potrà dire sulle ambizioni dei lariani. La rosa nelle mani del tecnico catalano però sta rendendo alla perfezione: per questo il presidente Mirwan Suwarso ha escluso ulteriori acquisti a gennaio: "Ne abbiamo discusso e posso dirvi che non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno.Arriverà solo Tornqvist con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano urgenze".