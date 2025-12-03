Genoa, l'ad Blazquez: "A gennaio sfoltiremo la rosa"

L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'esonero di Patrick Vieira e delineato le strategie del club in vista del mercato di gennaio: "Patrick ha fatto un grande lavoro l’anno scorso. Quando è arrivato qui, eravamo quartultimi, a un punto dalla zona retrocessione. Quest’anno una combinazione di motivi ci ha portato a doverlo esonerare. I nostri piani non cambiano. Sfoltire la rosa e fare gli innesti necessari. A fine mercato estivo c’erano stati interessamenti per Frendrup, si è deciso di tenerlo".