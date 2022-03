Milan, caccia ai rinforzi azzurri: idea Scamacca, e Berardi...

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri pensano a rispettare i target delle liste per la Serie A e per la Champions League: Florenzi sarà riscattato, Pobega tornerà a casa

"Scamacca? L’Inter ha chiesto informazioni per prima, ma non è l'unica...". Le parole di Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, potrebbero suggerire qualcosa sulle strategie di mercato del Milan, che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, starebbe seguendo da vicino la situazione del 23enne attaccante, da tempo nel mirino delle grandi e destinato a una big. I dialoghi per il centravanti belga del Liverpool, Divock Origi, procedono spediti, ma i rossoneri starebbero comunque pensando all'attaccante azzurro (valutato 40 milioni mentre Origi arriverebbe a zero) perché l'obiettivo sarebbe rispettare i target delle liste per la Serie A e per la Champions League. La visita di Ibra in Ferrari FerrariSPA

Nei 25 giocatori che possono scendere in campo nelle due competizioni, quattro devono avere il passaporto italiano, mentre altri quattro devono essere di formazione nostrana e le recenti uscite, oltre a quelle ormai praticamente certe di Kessie (tutto fatto con il Barça) e Romagnoli, hanno messo in pericolo questa soglia. Ecco perché in casa Milan sono sempre più in salita le possibilità che Alessandro Florenzi venga riscattato a 4,5 milioni dalla Roma, così come che Tommaso Pobega rientri dal prestito al Torino.

Ma c'è un altro azzurro, già inseguito nella scorsa estate e in uscita dal Sassuolo con cui ha un contratto fino al 2024, il cui nome sta tornando di moda nelle ultime settimane: Domenico Berardi. Nonostante il buon campionato di Messias (il cui riscatto dal Crotone al momento è in bilico) e l'affidabilità di Saelemaekers, Maldini e Massara sulla destra cercano un rinforzo di qualità e l'esterno del Sassuolo è ancora in cima alla lista dei desideri. La concorrenza c'è ed è spietata (dal Napoli alle big inglesi) e per portarlo a Milano serviranno almeno 30 milioni, ma il classe 1994, punto fermo della Nazionale, è un profilo per cui Elliott potrebbe decidere di fare un investimento importante.

Se a destra si cerca un esterno alto, a sinistra invece si va caccia di un vice-Theo e anche in questo caso l'idea è 'azzurra'. L’operazione Ballo-Touré non ha dato i frutti sperati e a fine stagione il senegalese saluterà i rossoneri, che per rimpiazzarlo seguono con attenzione la crescita di Fabiano Parisi, classe 2000 dell'Empoli che finora ha giocato 18 partite in Serie A.

