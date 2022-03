Milan, addio Kessie: tutte le idee per il centrocampo

MANOVRE ROSSONERE

L'ivoriano andrà al Barcellona, in Spagna scrivono che avrebbe già firmato. Dentro la coppia Pobega-Adli, dubbi su Renato Sanches e spunta un nome nuovo...

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul passaggio di Franck Kessie dal Milan al Barcellona. Il centrocampista ivoriano non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo, in scadenza a giugno, e i media spagnoli scrivono di un "accordo totale" tra i blaugrana e l'ex Atalanta, che dovrebbe firmare un contratto di 4 anni da 6.5 milioni di euro a stagione. Il suo addio, per cui come riporta ESPN la commissione di 10 milioni al suo agente Atangana è stata il punto chiave per sbloccare l'operazione, era comunque nell'aria da tempo e per questo in via Aldo Rossi non si faranno trovare impreparati. twitter

Al momento sono praticamente certi l'arrivo di Yacine Adli, già acquistato per 7,5 milioni dal Bordeaux e lasciato in prestito a maturare nel club francese, e il ritorno di Tommaso Pobega dal Torino, ma visto il sempre più probabile addio di Bakayoko (il Milan potrebbe discutere col Chelsea per interrompere in anticipo il prestito biennale del francese), potrebbe esserci spazio per un altro innesto.

Da tempo in cima alla lista di Maldini e Massara (che a fine stagione prolungheranno i loro contratti) c'è Renato Sanches, 24enne centrocampista portoghese del Lille che i rossoneri hanno già provato a portare a Milanello durante il mercato invernale, ma la concorrenza della Juventus e le riflessioni sulla tenuta fisica dell'ex Bayern Monaco, che in carriera ha già accusato diversi problemi, stanno mettendo sempre più in dubbio il suo arrivo a Milano.

E allora invece di un giocatore affermato potrebbe arrivarne uno di prospettiva, per proseguire con la politica dei giovani di talento che finora ha dato tante soddisfazioni con i vari Kalulu, Tonali, Bennacer e Saelemaekers. Ecco perché la dirigenza di via Aldo Rossi nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con l’entourage di Mamadou Coulibaly, stella 17enne del Monaco che in Francia viene paragonato a Camavinga.

Sul classe 2004 però la concorrenza è forte (Manchester City e Tottenham su tutte) e quindi il Diavolo sta seguendo con molta attenzione anche la crescita di Ivan Ilic, classe 2001 del Verona che il club scaligero la scorsa estate ha riscattato per circa 8 milioni di euro dal Manchester City. Operazione che eventualmente sarebbe quindi onerosa, circa 15 milioni, ma Maldini e Massara per abbassare il prezzo starebbero pensando di inserire il cartellino di Matteo Gabbia.

