Mercato Milan: Origi a parametro zero per l'attacco, accordo vicino

A PARAMETRO ZERO

L'attaccante belga ha deciso di lasciare il Liverpool a parametro zero. L'accordo con i rossoneri è vicino

Il Milan e Divock Origi sono sempre più vicini. L'attaccante del Liverpool ha comunicato alla società inglese l'intenzione di non rinnovare il contratto, trovandosi libero dal prossimo luglio. Origi però può già trattare con le società interessate e in pole position c'è il Milan che sul giocatore si è mosso con qualche mese d'anticipo. Un eventuale colpo a parametro zero in linea con i quelli attuali del Milan.

Un giocatore nel pieno della propria carriera a 26 anni e in cerca di quella vetrina da protagonista che possa definitivamente farlo svoltare. Origi è un nazionale del Belgio e rispetto agli altri profili accostati al Milan, in cerca nemmeno troppo velata di un centravanti affidabile per la prossima stagione, ha un'esperienza internazionale importante.

Paolo Maldini e Massara di Origi sono convinti da tempo, prima ancora del gol subito in Champions, e il corteggiamento, che ora è entrato nella fase calda, va avanti da mesi. Intanto il belga ha comunicato al Liverpool che non rinnoverà il contratto, uno degli elementi fondamentali per cui la trattativa con il Milan possa proseguire serenamente. Toccherà alla dirigenza trovare un accordo economico che potrebbe aggirarsi intorno a una cifra da 4 milioni di euro l'anno contro i 3,5 attualmente percepiti dai Reds.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per sistemare i dettagli e anticipare la concorrenza. Resta bollente anche il percorso per arrivare al difensore del Lille Botman, un'operazione decisamente più costosa.

