Milan, appuntamento con il Real Madrid: spunta Mariano Diaz

Madrid al centro del mercato del Milan. Non soltanto per l'affare Correa. Come riportano Gazzetta dello Sport e Tuttosport nell'ultima settimana di mercato la dirigenza rossonera volerà nella capitale spagnola per un 'summit' con il Real: l'operazione Theo Hernandez, che ha dimostrato quanto buone siano le relazioni tra i due club, potrebbe non essere l'unica tra il Diavolo e i blancos. Correa-Milan non si sblocca

In particolare i discorsi riguarderebbero un esubero delle merengues, sempre alle prese con i casi Bale e James (Zidane li ha convocati per la gara contro il Celta Vigo e il colombiano potrebbe disfare le valigie a causa dell'infortunio di Hazard). Si tratta di Mariano Diaz, 26enne attaccante spagnolo naturalizzato dominicano: il suo ingaggio (2,5 milioni) è alla portata della società di via Aldo Rossi (a differenza di quello di Modric, sogno quasi proibito) e sarebbe Florentino Perez a offrirlo a Boban e Maldini.

In cima ai pensieri del Milan c'è comunque Angel Correa. La trattativa con l'Atletico non si è ancora sbloccata perché resta la distanza tra la domanda (55 milioni) e la proposta (40 milioni più bonus) con i colchoneros a caccia di liquidità per finanziare l'acquisto di Rodrigo dal Valencia. Tra i Pipistrelli regna però l'incertezza con il presidente Peter Lim deciso a cedere l'attaccante a differenza del dg Alemany, per il quale l'operazione è addirittura saltata, e del tecnico Marcelino. Di conseguenza anche André Silva ora è più lontano dal Mestalla e il suo agente Jorge Mendes lo avrebbe (ri)offerto al Siviglia (gli andalusi non avevano esercitato il diritto di riscatto per il portoghese ma adesso in panchina siede Lopetegui, che stima parecchio l'attaccante).

Nonostante queste difficoltà Angel Correa dovrebbe in ogni caso sbarcare a Milanello, probabilmente a ridosso della chiusura delle trattative (2 settembre): Giampaolo e i tifosi dovranno avere un pochino di pazienza. Simeone intanto, in conferenza stampa, ha dribblato abilmente l'argomento...