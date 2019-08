Milan-Correa, Simeone: "Vorrei tenere tutti i migliori"

SOGNO ROSSONERO

Diego Simeone dribbla da campione quale è stato una domanda su Angel Correa, grande obiettivo di mercato del Milan dato come sicuro partente dall'Atletico prima che l'operazione Rodrigo con il Valencia subisse un inaspettato stop. "Io vorrei che rimanessero con noi tutti i buoni giocatori e che arrivassero i calciatori più forti al fine di costruire la squadra migliore possibile" ha glissato il Cholo. Correa-Milan non si sblocca

Solo fino a poche ore fa l’operazione Rodrigo-Atletico Madrid (che avrebbe spinto Correa verso il Milan) sembrava vicina alla chiusura, ma le cose sono evidentemente cambiate, tanto che l’attaccante sarà convocato per la partita che vedrà il Valencia impegnato sabato contro la Real Sociedad. A fare il punto della situazione è stato il direttore generale del club iberico, Mateu Alemany: “C’era la possibilità che Rodrigo lasciasse il Valencia, ma al momento non c’è un’offerta sul tavolo. Il club sta attraversando una certa situazione economica e comprendo la decisione di voler vendere il giocatore, ma chi stava offrendo ora non offre più e quello che sembrava un accordo vicino ora non c’è più. Rodrigo ora è pronto per allenarsi di nuovo e, su sua richiesta, è disponibile anche per la Real Sociedad”.

In attesa di nuovi sviluppi che interessano ovviamente anche il Milan, visto che il destino di Rodrigo e Correa è intrecciato, Simeone sposa la linea Valverde e si lamenta del mercato ancora aperto. Mi piacerebbe che fosse già chiuso, come in Inghilterra - ha spiegato il Cholo -. Così ci si potrebbe concentrare meglio sulle partite, invece bisogna aspettare sapendo che fino a settembre potrebbe esserci qualche novità". Evoluzioni che in casa Milan attendono con ansia...

