Alessandro Bastoni non si muove dall'Inter. Lo ha confermato il diretto interessato dal ritiro nerazzurro negli Stati Uniti in vista dell'esordio al Mondiale per Club. "L'Arabia? Resto qui, non vado da nessuna parte", ha detto il difensore dell'Inter. "Monaco è stata una botta dura e lo è tuttora, ma allo stesso tempo sembra che sia già passata una vita - ha aggiunto -. È il bello del nostro lavoro, ci obbliga a guardare sempre avanti".