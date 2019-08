Real, Zidane: "James e Bale? Mi accontento di quello che ho"

DOPO LO SCONTRO CON PEREZ

"Sono contento dei giocatori che ho a disposizione e mi concentro esclusivamente sulla partita di domani, proprio come i miei calciatori. Siamo preparati e vogliamo competere e fare una grande partita. Ho i migliori giocatori, non ho dubbi". Così in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia della prima partita della Liga che i Blancos affronteranno sul campo del Celta Vigo, risponde alle voci di mercato e sui possibili arrivi e partenze in casa Real. "Il Celta è una buona squadra, sappiamo che c'è molta competizione in Liga e dobbiamo disputare una grande partita. Giocare bene e vincere è ciò che mi interessa di più. Vincere è la conseguenza di quello che si fa bene sul campo. Preferisco giocare bene perché qui è importante", ha aggiunto il tecnico francese. Real Madrid, un'altra sconfitta: vince il Tottenham

"James Rodriguez è in forma e sono felice di averlo nel gruppo. Mi accontento di quello che ho. E conterò coi giocatori che abbiamo. Giochiamo a calcio, ci piace e siamo fortunati a praticare questo sport". ha detto Zidane sulle condizioni del colombiano. Il tecnico francese sembra concedere spazio anche a Gareth Bale, anche lui al centro del mercato. "Bale sembrava se ne andasse e ora è qui con noi. La dinamica delle cose cambia, ma io conto su di lui. È un giocatore importante e spero che tutti i giocatori vogliano mettermi in difficoltà per formare la squadra".

Zidane ha poi tagliato corto sul possibile arrivo di Pogba. "É del Manchester United. Noi stiamo pensando solo alla partita di domani". E su Neymar ha aggiunto: "Non è un giocatore del Real Madrid e ho appena detto che quelli importanti sono i giocatori che sono qui".

Tegola Hazard, fuori un mese - Zidane si tiene stretti James e Bale, ma perde Eden Hazard, costretto a fermarsi ai box. Lo fa sapere il Real tramite un comunicato ufficiale: "Dopo le prove eseguite al termine dell'allenamento di oggi, al nostro calciatore Eden Hazard è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra". Il fantasista sarà curato presso il Real Madrid Medical Services, per un periodo di stop che Sport stima essere di circa un mese.

