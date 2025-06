Dopo aver preso Kevin De Bruyne, il Napoli tenta un altro colpo grosso dalla Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sport, Manna starebbe cercando di ripetere l'operazione McTominay con Jadon Sancho. In uscita dal Manchester Utd, l'attaccante inglese sarebbe l'esterno offensivo ideale per lo scacchiere di Antonio Conte, ma, visto l'ingaggio del giocatore, si tratta di una trattativa non semplice da mettere a segno.