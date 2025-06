L' ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter Matias Almeyda è il nuovo allenatore del Siviglia. Il 51enne ex nazionale dell'Argentina ha formato un contratto di due anni con opzione per una terza stagione legata agli obiettivi. Lo rende noto lo stesso club andaluso. Almeyda ha iniziato la sua carriera di calciatore in Europa proprio al Siviglia nel 1996 e quella agli andalusi sarà la sua seconda esperienza da allenatore dopo aver guidato l'Aek Atene dal 2022 al 2025.