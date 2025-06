Milan, sprint per Xhaka: Tare al lavoro per l'accordo col Leverkusen

Esperienza e personalità a centrocampo: è quello che vuole Max Allegri per iniziare la sua seconda avventura al Milan. Per questo la settimana appena iniziata potrebbe segnare un momento importante soprattutto per quanto riguarda Granit Xhaka. Lo svizzero ha già dato il suo ok ai rossoneri e adesso la missione di Tare sarà quella di convincere il Bayer Leverkusen a cederlo. Il neo ds milanista a brevissimo prenderà contatto con i tedeschi per provare a dare l'assalto al giocatore. Operazione che il Milan non vorrebbe incidesse troppo sulle sue casse, visto che Xhaka, 32 anni, ha una valutazione attorno ai 12 milioni di euro. Una cifra ritenuta congrua dal Diavolo, che spera comunque di abbassarla grazie alla volontà del giocatore, desideroso di affrontare una nuova esperienza fuori dalla Germania.