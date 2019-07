Calciomercato Milan, Theo Hernandez è ufficiale: "Qui, ora, verso il futuro"

06/07/2019

Il primo acquisto ufficiale dell'estate rossonera è Theo Hernandez: dopo la notizia diffusa in mattinata sul contratto depositato in Lega, il Milan ha annunciato il colpo intorno alle 18.30. Del resto era noto da giorni che l'esterno sinistro francese, costato 20 milioni complessivi tra i due per il prestito oneroso e i 18 per il riscatto obbligatorio dal Real Madrid, avrebbe vestito la maglia rossonera.

"Ahora, aquì. Towards the future. Forza Milan". L'annuncio del club è arrivato con un tweet multilingue ("Qui, ora, verso il futuro") che accompagnava un video a effetto: il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024. In attesa dell'annuncio ufficiale anche per Krunic, trattativa chiusa circa un mese fa, e Bennacer, altro centrocampista in arrivo dall'Empoli, i tifosi sperano che Hernandez, cresciuto nell'Atletico e proveniente dal Real Madrid, possa rilanciarsi in Serie A.