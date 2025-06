Milan, il "caso" Theo Hernandez non è chiuso: per il club è fuori dal progetto rossonero

Ieri, riporta la Gazzetta, Manuel Garcia Quilon, agente del terzino francese, ha riallacciato i contatti con gli spagnoli per provare ad arrivare a un accordo. In via Aldo Rossi "sperano di ricevere presto notizie da Madrid o dal procuratore del francese che al momento prende in esame solo la pista che porta all'Atletico". Senza un ritorno della squadra del Cholo Simeone (va registrata, fra le altre cose, l'opposizione di una parte del tifo colchonero che non perdona a Theo il passaggio dalla cantera al Real Madrid) il rischio è quello di andare verso un braccio di ferro fino alla fine del mercato estivo. Come detto, il Milan potrebbe decidere di non usare il giocatore nelle amichevoli estive, così da fargli capire che non fa realmente parte del progetto tecnico milanista. Restare a tutti i costi, stando in panchina o in tribuna nella stagione che porta al Mondiale, non converrebbe assolutamente. E il Milan, da parte sua, vuole invece evitare di perderlo a zero tra un anno. Trovare una soluzione durante questo mercato estivo conviene a tutti. Ecco perché il caso è tutt'altro che chiuso.