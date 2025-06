Milan, per Theo più Arabia che Atletico. Nel mirino Zinchenko e Wesley

Con lo stop delle trattative tra Milan e Atletico, la posizione di Theo Hernandez può cambiare, specialmente riguardo il trasferimento in Arabia Saudita. L’obiettivo del terzino francese è quello di partecipare al Mondiale del prossimo anno con la nazionale di Deschamps, ma per farlo ha bisogno di giocare ad alto livello. L’Al Hilal non molla, tornerà alla carica a luglio dopo il Mondiale per Club, anche se Theo non apre e continua ad aspettare la chiamata di un top club europeo. Il Milan dal canto suo ha già messo in conto la cessione del francese e per questo sta già valutando possibili sostituti per la fascia sinistra. L’obiettivo principale è Oleksandr Zinchenko, ex Manchester City in uscita dall’Arsenal. La valutazione dell’esterno ucraino classe 1996 è vicina ai cinque milioni di euro, un affare low cost per un giocatore che porterebbe esperienza e qualità sulla sinistra. Il Milan poi dovrà fare un acquisto anche a destra dopo i flop Emerson Royal e Kyle Walker della scorsa stagione. Il colpo può arrivare dal Brasile, nel mirino infatti c’è Wesley, terzino classe 2003 già nel giro della Selecao e sponsorizzato da un grande ex rossonero come Cafù: “È fortissimo - ha detto Cafù a margine della Milano Football Week - sta giocando molto bene. Vediamo come si comporterà al Mondiale per Club”. La vetrina americana potrebbe far schizzare ulteriormente la valutazione di Wesley, con il Flamengo che ha già rispedito al mittente una proposta del Milan da 20 milioni di euro.