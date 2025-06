Il Milan pronto a inserirsi per Nunez: è sfida al Napoli. Tare insiste per Xhaka, c'è la carta Thiaw

Dopo la cessione di Reijnders che ha portato nelle casse del Milan diversi milioni (55 più i bonus), il club rossonero sta lavorando sotto traccia per i rinforzi da regalare ad Allegri. Luka Modric è in pugno, a centrocampo arriveranno almeno altri due colpi. Uno di questi potrebbe davvero essere Granit Xhaka, esperto mediano classe 1992 in forza al Bayer Leverkusen. L'ex Arsenal, sotto contratto fino al 2028, piace molto al ds Tare: i contatti vanno avanti da giorni. Nella trattativa potrebbe finirci anche Thiaw, un profilo molto gradito ai teutonici e ritenuto non incedibile in Via Aldo Rossi.