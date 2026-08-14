Como, obiettivo Liam Delap: avviati i contatti con il Chelsea per l'attaccante

Delap non rientra nei piani tattici di Xabi Alonso ed è formalmente in uscita dal club di Londra, dove è legato da un lungo contratto fino al 2031. Acquistato soltanto un'estate fa per 35,5 milioni di euro dopo la brillante parentesi all'Ipswich Town (12 gol e 2 assist in 37 presenze), il numero 9 ha vissuto un'annata d'assestamento a Stamford Bridge chiusa con 41 presenze, 2 reti e 4 assist tra campionato e coppe.