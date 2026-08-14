Como, obiettivo Liam Delap: avviati i contatti con il Chelsea per l'attaccante

Como-Arsenal: le immagini dell'amichevole all'Emirates
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Il Como è al lavoro per regalare a Cesc Fàbregas un nuovo rinforzo di spessore per il reparto offensivo prima della chiusura della sessione estiva del mercato. Nelle ultime ore, sul tavolo della dirigenza lariana è balzato in cima alla lista dei desideri il nome di Liam Delap, attaccante classe 2003 in forza al Chelsea.
Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, i lombardi hanno già avviato i primi contatti diretti con i Blues. L'operazione appare favorita dai consolidati e ormai ottimi rapporti tra i due club, già protagonisti di recente dell'affare Chalobah.
Delap non rientra nei piani tattici di Xabi Alonso ed è formalmente in uscita dal club di Londra, dove è legato da un lungo contratto fino al 2031. Acquistato soltanto un'estate fa per 35,5 milioni di euro dopo la brillante parentesi all'Ipswich Town (12 gol e 2 assist in 37 presenze), il numero 9 ha vissuto un'annata d'assestamento a Stamford Bridge chiusa con 41 presenze, 2 reti e 4 assist tra campionato e coppe.
Per ritrovare continuità e spazio sul campo, la Serie A rappresenta un'ipotesi più che gradita: secondo quanto riferito da Sky Sport, il Como punta a chiudere la trattativa con la formula del prestito e l'affare potrebbe entrare nel vivo ed essere definito proprio nelle ultime due settimane di mercato.
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