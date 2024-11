Milan a caccia di rinforzi in mediana: idee Frendrup e Belahyane per gennaio

In casa Milan si pianificano le prossime mosse di mercato per la finestra invernale di gennaio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in attesa di capire le condizioni di salute di Ismael Bennacer, Moncada starebbe lavorando per rinforzare soprattutto la mediana. Dietro a Fofana e Reijnders al momento Fonseca può contare solo Musah e Loftus-Cheek e sui giovani Zeroli e Vos, giocatori che finora col centrocampo a due non hanno dimostrato di essere sempre a loro agio in un reparto che invece avrebbe bisogno di più alternative di qualità nelle rotazioni. Alternative che a Milanello avrebbero già individuato in Morten Frendrup e Reda Belahyane.