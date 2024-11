Milan: Fonseca spinge per Bouaddi, il baby centrocampista che ha stregato anche la Juve

Paulo Fonseca è sempre più deciso a sposare la linea verde, anzi verdissima. Dopo aver annunciato in conferenza stampa l'esordio da titolare di Francesco Camarda, classe 2008, il tecnico del Milan ha in mente un altro nome in grado di offrire garanzie per il presente, ma soprattutto di far sognare in ottica futura: si tratta di Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille.