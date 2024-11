Milan, di tutto per Reijnders: si tratta il rinnovo per blindarlo

Gol e prestazioni in netta crescita bastano e avanzano per attirare l'attenzione dei maggiori club europei. Così, per evitare brutte sorprese, il Milan ha deciso di anticipare i tempi e si è messo attorno a un tavolo con Tijjani Reijnders per lavorare al rinnovo. In linea di massima, con l'attuale contratto in scadenza nel giugno del 2028, non ci sarebbe stata una così grande urgenza di mettersi al lavoro. Nelle ultime settimane, però, più di una squadra, dal Manchester City al Tottenham, passando per il Barcellona, ha cominciato a seguire con attenzione l'evoluzione tecnico-tattica dell'olandese e a inserirlo nella lista dei papabili per le prossime sessioni di mercato. Logico, dunque, cercare di blindarlo con un prolungamento fino al 2030 e un ingaggio adeguato attorno ai 4-5 milioni annui.